रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष क्रिकेटर बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। वह भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेलने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित ने यह उपलब्धि शनिवार (13 जून) को धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले वनडे के दौरान हासिल की। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में मैदान पर उतरते ही रोहित ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया।
रिकॉर्ड
रोहित ने तोड़ा इस दिग्गज का रिकॉर्ड
39 साल और 75 दिन की उम्र में रोहित भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष क्रिकेटर बने हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मोहिंदर अमरनाथ का लंबे समय से कायम रिकॉर्ड तोड़ा है। अमरनाथ ने साल 1989 में 39 साल और 36 दिन की उम्र में भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। यह उपलब्धि रोहित के शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और बड़ा मुकाम है।
टीम
महिला खिलाड़ियों में ये रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी के नाम
रोहित भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर नहीं हैं। यह रिकॉर्ड पूर्व भारतीय महिला तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम दर्ज है। झूलन ने 2022 में लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ अपना विदाई वनडे मैच 39 साल और 303 दिन की उम्र में खेला था। खास बात यह है कि अब तक कोई भी भारतीय क्रिकेटर 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद वनडे क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया है।
उम्रदराज
नोलन क्लार्क हैं वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष क्रिकेटर
नीदरलैंड क्रिकेट टीम के नोलन क्लार्क ने 47 साल 257 दिन की उम्र में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 1996 में वनडे मुकाबला खेला था। यह वनडे विश्व कप का मुकाबला था। इस मैच में नीदरलैंड को 160 रन से हार मिली थी। क्लार्क ने 5 वनडे मैच में नीदरलैंड का प्रतिनिधित्व किया था और 10 की औसत से 50 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह मैच क्लार्क का आखिरी वनडे मैच भी था।
ट्विटर पोस्ट
भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी
Oldest to Play an ODI match for India— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) June 13, 2026
39yrs 044d - 𝗥𝗼𝗵𝗶𝘁 𝗦𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮*
39yrs 036d - Mohinder Amarnath
38yrs 329d - Sachin Tendulkar
38yrs 248d - Rahul Dravid
38yrs 118d - Sunil Gavaskar
38yrs 002d - MS Dhoni#INDvsAFG pic.twitter.com/1SvlN9xX9L