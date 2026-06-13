रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, भारत के लिए वनडे खेलने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष क्रिकेटर बने

लेखन आदर्श कुमार 08:01 pm Jun 13, 202608:01 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया है। वह भारत के लिए वनडे क्रिकेट खेलने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित ने यह उपलब्धि शनिवार (13 जून) को धर्मशाला में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले वनडे के दौरान हासिल की। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में मैदान पर उतरते ही रोहित ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया।