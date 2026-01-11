रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले ओपनर बल्लेबाज बने, 650 अंतरराष्ट्रीय छक्के भी पूरे

रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले ओपनर बल्लेबाज बने, 650 अंतरराष्ट्रीय छक्के भी पूरे
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ बड़ौदा में खेले गए पहले वनडे मैच में बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अपनी 26 रन की पारी का दूसरा छक्का लगाते ही वह वनडे में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले ओपनर बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही उनके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के भी पूरे हो गए हैं।
रिकॉर्ड
रोहित ने 191 पारियों में बनाया यह रिकॉर्ड
रोहित के 191 पारियों में बतौर ओपनर 329 छक्के हो गए हैं। उन्होंने गेल को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 274 पारियों में 328 छक्के जड़े थे। ऐसे में रोहित सबसे कम पारियों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज भी है। वनडे में बतौर ओपनर सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 382 पारियों में 263 छक्के अपने नाम किए थे।
रिकॉर्ड
रोहित 650 अंतरराष्ट्रीय छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज
रोहित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 650 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। इस सूची में साल 2021 में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले गेल (553) ही 500 से अधिक छक्के लगाने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 400 से अधिक छक्के लगाने वाले केवल एक अन्य खिलाड़ी पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (476) हैं। भारतीयों में महेंद्र सिंह धोनी 359 अंतरराष्ट्रीय छक्कों के साथ रोहित के बाद दूसरे स्थान पर हैं।
छक्के
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रोहित के छक्कों की संख्या
रोहित ने 2007 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था और वे तीनों प्रारूपों में बड़े छक्कों के लिए जाने जाते हैं। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 205 छक्कों के अलावा वह वनडे क्रिकेट में 355 छक्के लगा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने वनडे में छक्कों की सूची में अफरीदी (351) को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया था। रोहित ने अपने टेस्ट करियर का समापन 88 छक्कों के साथ किया, जो वर्तमान में भारतीयों में तीसरे सबसे अधिक हैं।
करियर
कैसा रहा है रोहित का वनडे करियर?
रोहित ने 2007 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 280 मैच की 272 पारियों में 49.11 की औसत और 92.84 की स्ट्राइक रेट के साथ 11,542 रन रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 61 अर्धशतक के साथ 33 शतक भी जड़े हैं। वह वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के एकमात्र बल्लेबाज भी हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 264 रन का रहा है।