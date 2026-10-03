रोहित शर्मा ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर 10,000 रन बनाए (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

रोहित शर्मा बतौर सलामी बल्लेबाज 10,000 वनडे रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बने, बनाया अहम रिकॉर्ड

लेखन अंकित पसबोला 02:50 pm Oct 03, 202602:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। दरअसल, उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर वनडे प्रारूप में अपने 10,000 रन पूरे किए। वह सबसे कम पारियों में इस आंकड़े को छूने वाले बल्लेबाज बने। वह भारत की ओर से सचिन तेंदुलकर के बाद 10,000 रन बनाने वाले दूसरे सलामी बल्लेबाज बने। आइए उनके द्वारा बनाए रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।