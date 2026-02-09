रोहित शर्मा और विराट कोहली के केंद्रीय अनुबंध में हुआ बदलाव, ग्रेड-B में शामिल किए गए

सूची

ग्रेड-A में इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह

इस बार BCCI ने कुल 30 सीनियर पुरुष क्रिकेटरों को केंद्रीय अनुबंध दिया गया है। BCCI द्वारा जारी सूची में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ही ग्रेड-A में रखा गया है। बता दें कि गिल वनडे और टेस्ट प्रारूप में भारत के कप्तान हैं, जबकि बुमराह तीनों प्रारूप में खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। वहीं, जडेजा टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं और वनडे और टेस्ट टीम के अभिन्न अंग हैं।