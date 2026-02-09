LOADING...
खबरें / खेलकूद की खबरें / रोहित शर्मा और विराट कोहली के केंद्रीय अनुबंध में हुआ बदलाव, ग्रेड-B में शामिल किए गए
लेखन अंकित पसबोला
Feb 09, 2026
08:33 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खिलाड़ियों के केंद्रीय अनुबंध (2025-26) की घोषणा की, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड-B में रखा गया है। BCCI ने इस बार पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए अनुबंध में बदलाव किया है। इस बार दोनों वर्ग से A+ श्रेणी को हटा दिया गया है। पुरुष टीम में सिर्फ 3 खिलाड़ियों को A ग्रेड में रखा गया है। आइए सूची पर नजर डालते हैं।

सूची 

ग्रेड-A में इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को मिली जगह 

इस बार BCCI ने कुल 30 सीनियर पुरुष क्रिकेटरों को केंद्रीय अनुबंध दिया गया है। BCCI द्वारा जारी सूची में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को ही ग्रेड-A में रखा गया है। बता दें कि गिल वनडे और टेस्ट प्रारूप में भारत के कप्तान हैं, जबकि बुमराह तीनों प्रारूप में खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। वहीं, जडेजा टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके हैं और वनडे और टेस्ट टीम के अभिन्न अंग हैं।

ग्रेड-B 

ग्रेड-B में इन खिलाड़ियों को किया गया शामिल 

BCCI ने इस बार ग्रेड-B में 11 खिलाड़ियों को रखा है। कोहली और रोहित के अलावा इस ग्रेड में हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर और कुलदीप यादव शामिल हैं। बता दें कि पंत, सिराज, पांड्या और राहुल पिछले अनुबंध में ग्रेड-A का हिस्सा थे। ऐसे में इन प्रमुख खिलाड़ियों के अनुबंध में भी बदलाव देखने को मिले हैं।

