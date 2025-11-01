राणजी ट्रॉफी 2025-26: यशस्वी जायसवाल ने जड़ा 17वां प्रथम श्रेणी अर्धशतक, जानिए आंकड़े

राजस्थान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई को जायसवाल और मुशीर खान (49) की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रनों की शतकीय साझेदारी की। हालांकि, जायसवाल के आउट होने के बाद मुंबई में महज 56 रन के अंतराल में एक के बाद एक 5 विकेट गंवा दिए। जायसवाल अपनी पारी में 97 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 67 रन बनाकर आउट हुए।

करियर

कैसा रहा है जायसवाल का प्रथम श्रेणी करियर?

जायसवाल ने 47 प्रथम श्रेणी मैचों की 86 पारियों में लगभग 56 की औसत से 4,587 रन बनाए हैं। इसमें 17 अर्धशतक के साथ 16 शतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 265 रन का रहा है। इसी तरह उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 26 टेस्ट की 49 पारियों में 51.65 की औसत से 2,428 रन भी अपने नाम किए हैं। इसमें 7 शतक और 12 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 214 रन का रहा है।