उथप्पा ने टीम के मौजूदा खिलाड़ियों पर कहा, "मुझे लगता है कि मौजूदा टीम में पहले से बहुत प्रतिभा है। यह साबित करने के लिए पर्याप्त से अधिक टैलेंट है कि ये खिलाड़ी अनमोल हैं। वे असाधारण प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मौजूदा खिलाड़ियों के साथ किस तरह की बातचीत करते हैं।"

आगामी सीजन पर उन्होंने कहा, "मुंबई इंडियंस के रूप में हम खुद को अंडरडॉग (कमजोर दावेदार) महसूस करते हैं।"