ऋषिकांता सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया है (फाइल तस्वीर)

150 रुपये में बर्तन धोते थे ऋषिकांता सिंह, अब राष्ट्रमंडल खेलों में जीता रजत पदक

लेखन आदर्श कुमार 05:08 pm Jul 27, 202605:08 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत को दूसरा पदक भारोत्तोलन में ऋषिकांता सिंह ने दिलाया। उन्होंने रजत पदक पर कब्जा जमाया। ऋषिकांता पदक जीतने के बाद भारतीय दल के भोजन कक्ष में पहुंचे और उन्हें रसोई कर्मचारियों को देखकर अपने बचपन की याद आ गई। 11 साल की उम्र में वह मणिपुर के इंफाल में नगाइहाकतांग माखा मणिंग लीकाई गांक के पास ढाबे में काम करते थे। उन्हें 150 रुपये मिलते थे। ऐसे में आइए उनकी कहानी जानते हैं।