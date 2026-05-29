ऋषभ पंत ने छोड़ी LSG की कप्तानी, IPL 2026 में आखिरी स्थान पर रही थी टीम

ऋषभ पंत ने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) की कप्तानी छोड़ दी है। 2025 की मेगा नीलामी में 27 करोड़ रुपये में खरीदे गए पंत को LSG का कप्तान बनाया गया था। शुक्रवार को उन्होंने फ्रेंचाइजी को अपने फैसले की जानकारी दी। इस घटनाक्रम की घोषणा LSG के क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी के बयान के जरिए की गई। उन्होंने कहा कि पंत ने फ्रेंचाइजी से यह अनुरोध किया था और हमने सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार कर लिया है।

बयान मूडी ने पंत को लेकर कही ये बात मूडी ने आगे कहा, "ये फैसले कभी आसान नहीं होते। कप्तान के रूप में पंत ने इस ड्रेसिंग रूम के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए हम आभारी हैं। अब हमारा ध्यान सामूहिक रूप से टीम के पुनर्निर्माण और नए ढांचे पर है, ताकि सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचा जा सके।" LSG के आखिरी लीग मुकाबले के तुरंत बाद मूडी ने संकेत दिए थे कि सीजन की समीक्षा के दौरान नेतृत्व में बदलाव पर चर्चा की जाएगी।

प्रदर्शन IPL 2026 में ऐसा था LSG का प्रदर्शन LSG ने IPL 2026 में 14 मैच खेले और सिर्फ 4 मैच में जीत दर्ज करने में सफल हो पाई। 8 मुकाबलों में उसने हार झेली। पिछले 3 सीजन से टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो रही है। साल 2022 और 2023 में वे प्लेऑफ में पहुंचे थे। पंजाब किंग्स (PBKS) और राजस्थान रॉयल्स (RR) ने तो उसे दोनों मैच में हराया। टीम घरेलू सरजमीं हो या बाहर दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई।

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IPL 2026 IPL 2026 में ऐसा था पंत का प्रदर्शन IPL 2026 में पंत ने 14 मुकाबले खेले और इसकी 13 पारियों में 28.36 की औसत से 312 रन बनाने में सफल रहे। उनकी स्ट्राइक रेट 138.05 की रही। पूरे सीजन में वह सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 68* रन रहा। IPL 2025 में उनका प्रदर्शन और खराब रहा था। उन्होंने 14 मैच की 13 पारियों में 269 रन बनाए थे। पंत पहले दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम के कप्तान भी रह चुके हैं।

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