भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर

बयान

BCCI ने क्या जारी किया बयान?

BCCI ने कहा, शनिवार दोपहर BCA स्टेडियम में अभ्यास के दौरान पंत को दाहिनी तरफ पेट के हिस्से (लैटरल एब्डॉमिनल एरिया) में अचानक दर्द उठा था। उन्हें तुरंत MRI स्कैन के लिए ले जाया गया। जांच में पता चला कि उन्हें साइड स्ट्रेन हुआ है। ऐसे में उन्हें पूरी वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया। पुरुष चयन समिति ने ध्रुव जुरेल को पंत के स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में चुना है और वह टीम से जुड़ गए हैं।