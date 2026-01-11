भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर

भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका, ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के रविवार से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी पुष्टि करते हुए उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया है। बता दें कि पंत शनिवार को अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
बयान
BCCI ने क्या जारी किया बयान?
BCCI ने कहा, शनिवार दोपहर BCA स्टेडियम में अभ्यास के दौरान पंत को दाहिनी तरफ पेट के हिस्से (लैटरल एब्डॉमिनल एरिया) में अचानक दर्द उठा था। उन्हें तुरंत MRI स्कैन के लिए ले जाया गया। जांच में पता चला कि उन्हें साइड स्ट्रेन हुआ है। ऐसे में उन्हें पूरी वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया। पुरुष चयन समिति ने ध्रुव जुरेल को पंत के स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में चुना है और वह टीम से जुड़ गए हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें BCCI की पोस्ट
🚨 NEWS 🚨— BCCI (@BCCI) January 11, 2026
Rishabh Pant ruled out of #INDvNZ ODI series; Dhruv Jurel named replacement.
Details 🔽 #TeamIndia | @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/3hKb7Kdup2
शेड्यूल
न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा है वनडे सीरीज का शेड्यूल?
यह तीन मैचों की वनडे सीरीज बड़ोदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से शुरू होगी, जो पहली बार पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी कर रहा है। न्यूजीलैंड एक नए संयोजन वाली टीम के साथ भारत आई है, इसलिए मुकाबला रोचक रहने की उम्मीद है। दूसरा मैच 14 जनवरी को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी तरह तीसरा मैच 17 जनवरी को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा।