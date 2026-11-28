पंत ने छक्कों में बनाया रिकॉर्ड (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, WTC में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने

लेखन अंकित पसबोला 12:13 pm Nov 28, 202612:13 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट के दौरान इतिहास रच दिया। हेगले ओवल में खेले जा रहे मैच में अपनी पहली पारी में उन्होंने 39 गेंदों में 23 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस छोटी पारी में एक चौका और एक छक्का लगाया। वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। आइए उनके इस रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं।