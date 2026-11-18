पंत ने अपने टेस्ट करियर में अब तक 52 मैच खेले हैं, जिसकी 90 पारियों में उन्होंने 43.82 की औसत के साथ 3,725 रन बनाए हैं।

वह आगामी सीरीज में 106 रन और बनाते ही टेस्ट क्रिकेट में रनों के मामले में रवि शास्त्री को पीछे छोड़ देंगे।

बता दें कि शास्त्री ने अपने टेस्ट करियर का अंत 3,830 रन के साथ किया था। पंत टेस्ट में 4,000 रन बनाने वाले 20वें भारतीय बनने के करीब हैं।