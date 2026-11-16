रिंकू सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया शादी का न्योता, 4 दिसंबर को लेंगे 7 फेरे

रिंकू ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की एक तस्वीर साझा की और इस भेंट को अपने परिवार के लिए सम्मान की बात बताया।

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'अपने परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, उन्हें अपनी शादी का निमंत्रण देकर और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह हमारे लिए सचमुच एक बेहद खास पल है।'