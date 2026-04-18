क्रुणाल पांड्या अजीबोगरीब तरीके से रनआउट हुए (तस्वीर: एक्स@IPL)

RCB बनाम DC: क्रुणाल पांड्या अजीबोगरीब तरीके से हुए रनआउट, देखें वायरल वीडियो

लेखन भारत शर्मा 06:11 pm Apr 18, 202606:11 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 26वें मुकाबले में रॉयल चैलेजर्स बेंगलुरु (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 175/8 का स्कोर खड़ा किया। RCB की टीम मजबूत शुरुआत के बाद भी ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई। इस दौरान टीम के ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या बेहद अजीबोगरीब तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए उस पर नजर डालते हैं।