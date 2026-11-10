रविचंद्रन अश्विन ने ट्रेड बातचीत में ऋषभ पंत को लेकर DC को दी खास चेतावनी

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह ट्रेड क्यों मायने रखता है। इस तरह का खिलाड़ी (अक्षर पटेल) उन्हें (CSK) संतुलन दे सकता है। अक्षर के आने से CSK को अकील हुसैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ DC ऐसा क्यों सोच रही है? प्रिटोरिया कैपिटल्स में मेंटर सौरव गांगुली को डेवाल्ड ब्रेविस का प्रदर्शन पसंद आया था। ऐसे में वे ब्रेविस के पीछे जा सकते हैं। हालांकि, नूर अहमद भी उनके लिए एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं।"