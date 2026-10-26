रविचंद्रन अश्विन ने मुंबई इंडियंस के भविष्य के कप्तान पर अहम बयान दिया है

रविचंद्रन अश्विन ने इस खिलाड़ी को बताया मुंबई इंडियंस के भविष्य का कप्तान

लेखन भारत शर्मा 04:14 pm Oct 26, 202604:14 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी और रिटेंशन प्रक्रिया से पहले 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के खेमे में बड़े रणनीतिक और नेतृत्व परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच पूर्व दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर MI के भविष्य, रोहित शर्मा के संन्यास की अनिश्चितता और हार्दिक पंड्या के संभावित निकास को लेकर कई अहम बयान दिए हैं। आइए जानते हैं उन्होंने इन खिलाड़ियों पर क्या कुछ कहा है।