अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जो संदेश बाहर आ रहा है, वह यह है कि सिराज प्लेइंग इलेवन में खेलने लायक नहीं हैं। अब तेज गेंदबाजों की सूची में वह शायद नीतीश कुमार रेड्डी से भी पीछे हैं। सिराज इस समय अपने करियर के सबसे निचले दौर में होंगे। मुझे उम्मीद है कि कोई उनसे बात करेगा, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देगा और दिशा दिखाएगा। मुझे नहीं लगता कि सिराज के लिए इसका अंत अच्छा होगा।"