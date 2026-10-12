रविचंद्रन अश्विन ने की वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा मौके देने की वकालत, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी लगातार तीसरे मैच में प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना सके। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन टीम के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज लगातार खेल रहे हैं। पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का मानना है कि अभिषेक ने अपने प्रदर्शन से टीम में जगह बनाए रखी है, जिससे सूर्यवंशी को मौका नहीं मिल पा रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनको टीम में ज्यादा मौके मिलने चाहिए।
बयान
अश्विन ने क्या कहा?
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मुझे लगता है कि सैमसन फिलहाल इतना अच्छा कर रहे हैं कि सूर्यवंशी को मौका नहीं मिल पा रहा। उनको मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं। इन दोनों के बीच यह मुकाबला इसलिए चल रहा है क्योंकि भारतीय टीम प्रबंधन जानती है कि अभिषेक को टीम से बाहर नहीं किया जा सकता। अगर उनका बल्ला चला तो वह हमेशा मैच जिताते हैं।"
शानदार
अश्विन ने अभिषेक की जमकर तारीफ की
अश्विन ने आगे कहा, "अभिषेक शानदार खिलाड़ी हैं। वह धीरे-धीरे सीखते रहेंगे। पिछले कुछ महीनों में मुश्किल पिचों पर भी उन्होंने रन बनाए हैं जो एक बड़ी सकारात्मक बात है। मुझे लगता है कि उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। उनका प्रदर्शन न तो ठहर रहा है और न ही गिर रहा है। मैं उनके खेलने के अंदाज, सहजता और टाइमिंग की वजह से उन्हें बल्लेबाजी करते देखना हमेशा पसंद करता हूं। वह बल्लेबाजी को बेहद आसान बना देते हैं।"
मौका
क्या सूर्यवंशी को जल्द मिलेगा मौका?
मौजूदा स्थिति में सूर्यवंशी के लिए टी-20 टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर जगह हासिल करना आसान नहीं है।
अभिषेक और सैमसन दोनों ही लगातार इस स्थान पर खेल रहे हैं ऐसे में सूर्यवंशी को मौका मिलना मुश्किल हो रहा है।
हालांकि, भारत लंबे समय तक इस युवा बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन से बाहर नहीं बैठा सकता।
टीम को उन्हें मौका देने के बारे में जल्द फैसला लेना होगा, ताकि उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल किया जा सके।
एशियाई
एशियाई खेल 2026 में एक साथ खेल चुके हैं तीनों खिलाड़ी
एशियाई खेल 2026 की तरह भारतीय टीम प्रबंधन सूर्यवंशी को अभिषेक के साथ सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतार सकता है और सैमसन को नंबर-3 पर भेज सकता है।
इस स्थिति में ईशान किशन नंबर-4 और श्रेयस अय्यर नंबर-5 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं।
इस संयोजन से भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और आक्रामक बनाया जा सकता है।
हालांकि, सूर्यवंशी को मौका देने और बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करने का अंतिम फैसला भारतीय टीम प्रबंधन को ही लेना है।