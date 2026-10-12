रविचंद्रन अश्विन ने की वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा मौके देने की वकालत, जानिए क्या कहा

मौजूदा स्थिति में सूर्यवंशी के लिए टी-20 टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर जगह हासिल करना आसान नहीं है।

अभिषेक और सैमसन दोनों ही लगातार इस स्थान पर खेल रहे हैं ऐसे में सूर्यवंशी को मौका मिलना मुश्किल हो रहा है।

हालांकि, भारत लंबे समय तक इस युवा बल्लेबाज को प्लेइंग इलेवन से बाहर नहीं बैठा सकता।

टीम को उन्हें मौका देने के बारे में जल्द फैसला लेना होगा, ताकि उनकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल किया जा सके।