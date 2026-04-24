रविचंद्रन अश्विन और इरफान पठान ने खराब कप्तानी के लिए की हार्दिक पांड्या की आलोचना

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) को 103 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन (101*) के शतक से 207/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में MI की टीम 104 रन पर ढेर हो गई। इस हार पर पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन और इरफान पठान ने MI के कप्तान हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी की आलोचना की है।

बयान पांड्या ने CSK को दिलाई पहली पारी में बढ़त- अश्विन CSK के पूर्व ऑफ स्पिनर अश्विन ने अच्छी पिच पर CSK को पहले बल्लेबाजी देने के लिए हार्दिक पांड्या की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह एक गलती थी जिसकी वजह से रुतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, "हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और उस टीम को फायदा पहुंचाया जिसने इस टूर्नामेंट में सिर्फ पहले बल्लेबाजी करके ही मैच जीते हैं।"

आलोचना पठान ने भी की पांड्या के फैसले की आलोचना पठान ने मुंबई की पिच पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के फैसले की आलोचना की है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पिछले 6 टी-20 मैचों में से 4 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने ही जीत हासिल की है। उन्होंने कहा, "टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला MI के लिए मुश्किल था, लेकिन फैसलों के बाद हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है। हालांकि, पांड्या के नेतृत्व में टीम अपने फैसले का बचाव नहीं कर पाई।"

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सवाल पठान ने पांड्या के गेंदबाजी में किए गए बदलावों पर भी उठाए सवाल पठान ने सेट हो चुके संजू सैमसन के स्ट्राइक पर होने के बावजूद कृष भगत को 15वें-16वें ओवर में गेंदबाजी के लिए लाने पर पंड्या की आलोचना की। उन्होंने कहा, "आपने कृष भगत को, जो अपना सिर्फ दूसरा मैच खेल रहे हैं, पहली बार 15वें-16वें ओवर में अच्छी तरह से सेट हो चुके सैमसन के स्ट्राइक पर आने के बावजूद गेंदबाजी के लिए लाया।" पूर्व ऑलराउंडर ने पांड्या द्वारा उन्हें अंतिम ओवर देने पर भी उनकी आलोचना की।

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