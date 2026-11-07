मोहम्मद शमी के संन्यास पर चयनकर्ताओं पर भड़के रवि शास्त्री, कहा- उन्हें मिलना चाहिए था मौका

शास्त्री ने जिम आधारित फिटनेस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने तर्क दिया कि शमी ने रेड-बॉल क्रिकेट की चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभालकर अपनी फिटनेस पहले ही साबित कर दी है।

शास्त्री ने आगे कहा, "अगर आप किसी मैच में 10 या 12 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकते, तो जिम में फिट होने का क्या मतलब है? आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो लगातार गेंदबाजी कर सकता है। इसलिए, मुझे थोड़ी निराशा है कि उन्हें एक और मौका नहीं मिला।"