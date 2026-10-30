राशिद खान ने रचा इतिहास (तस्वीर: एक्स/@ACBofficials)

राशिद खान ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने

लेखन अंकित पसबोला 08:23 am Oct 30, 202608:23 am

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी राशिद खान ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच के दौरान इतिहास रच दिया। उन्होंने शारजाह में खेले गए मैच में एक विकेट लिया और वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बने। जिम्बाब्वे के तदिवानाशे मारुमानी उनका 200वां शिकार बने। उन्होंने मैच में अपने 4 ओवर में 29 रन देते हुए एक विकेट लिया। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।