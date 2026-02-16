राशिद खान टी-20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने, जानिए उनके आंकड़े

करियर कैसा रहा है राशिद का टी-20 करियर? राशिद ने 2015 में अपने टी-20 करियर का आगाज किया था। वह अब तक 518 मैचों की 513 पारियों में 18.50 की औसत और 6.59 की इकॉनमी के साथ 700 विकेट चटका चुके हैं। वह 18 बार 4 विकेट और 4 बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देकर 6 विकेट लेने का रहा है। वह 308 पारियों में 5 अर्धशतकों की मदद से 2,873 रन भी बना चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय कैसा रहा है राशिद का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर? राशिद ने 2015 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 114 मैचों में 13.77 की औसत और 6.05 की इकॉनमी के साथ 191 विकेट चटका चुके हैं। वह 9 बार 4 विकेट और 2 बार 5 विकेट हॉल भी अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 रन देकर 5 विकेट लेने का रहा है। वह 70 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 622 रन भी बना चुके हैं।

