मुशीर खान ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कमाल किया (फाइल तस्वीर)

रणजी ट्रॉफी: मुशीर खान ने शतक के साथ झटके 5 विकेट, रवि शास्त्री की बराबरी की

लेखन आदर्श कुमार 07:36 pm Oct 28, 202607:36 pm

क्या है खबर?

मुंबई क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मुशीर खान ने हरियाणा के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए रणजी ट्रॉफी में खास उपलब्धि हासिल की। वह एक ही मुकाबले में शतक लगाने और 5 विकेट लेने वाले मुंबई के छठे खिलाड़ी बन गए हैं। 21 वर्षीय मुशीर ने इस कारनामे के साथ मुंबई के उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में जगह बनाई, जिसमें पूर्व भारतीय कप्तान रवि शास्त्री भी शामिल हैं। शास्त्री ने 1990-91 सत्र में यह उपलब्धि हासिल की थी।