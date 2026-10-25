उंगली की चोट से जूझ रहे हैं ठाकुर (तस्वीर: एक्स/@ICC)

रणजी ट्रॉफी 2026-27: मुंबई के तीसरे राउंड के मैच से भी बाहर हुए शार्दुल ठाकुर

लेखन अंकित पसबोला 03:42 pm Oct 25, 202603:42 pm

क्या है खबर?

मुंबई क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर रणजी ट्रॉफी 2026-27 के तीसरे राउंड के मैच से भी चोट के कारण बाहर हो गए हैं। वह चोट के चलते ही मुंबई के शुरुआती 2 मैचों में उपलब्ध नहीं थे। मुंबई को BKC कॉम्प्लेक्स में हरियाणा के खिलाफ सोमवार से अपना अगला मैच खेला है, जिसमें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।