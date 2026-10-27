रणजी ट्रॉफी 2026-27: आयुष बडोनी ने लगातार दूसरे मैच में जड़ा दोहरा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

बडोनी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब तक 4 दोहरे शतक लगाए हैं। दिल्ली के इस बल्लेबाज ने 2024 में झारखंड के खिलाफ नाबाद 205 रन की पारी खेली थी।

इसके बाद 2025 में ईस्ट जोन के खिलाफ नाबाद 204 रन बनाए थे। 2026 में गुजरात के खिलाफ बडोनी ने 217 रन की पारी खेलकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना तीसरा दोहरा शतक पूरा किया था।

अब झारखंड के खिलाफ इस स्टार बल्लेबाज का चौथा दोहरा शतक आया है।