न्यूजीलैंड ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को हराया, सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 2 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लिश टीम 40.2 ओवर में 222 रन पर आउट हो गई थी। जवाब में कीवी टीम ने नियमित अंतराल पर लगे झटकों के बाद 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा न्यूजीलैंड ने किस तरह से दर्ज की जीत? टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लिश टीम को 97 रन के कुल स्कोर तक 6 झटके लगे थे। उसके बाद टीम जोस बटलर (38), जेमी ओवरटन (68) और ब्रायडन कार्से (36) की पारियों से 222 रन तक पहुंचने में सफल रही। कीवी टीम से ब्लेयर टिकनर ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। जवाब में कीवी टीम ने रचिन रविंद्र (46), डेरिल मिचेल (44) और डेवोन कॉनवे (34) की पारियों से 44.4 ओवर में 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

प्रयास इंग्लैंड के गेंदबाजों ने किया सामूहिक प्रयास इंग्लैंड के गेंदबाजों ने सामूहिक प्रयास करते हुए 222 रन के स्कोर का बचाव करने का प्रयास किया। ओवरटन ने 10 ओवर में 1 मेडन के साथ 32 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। कर्रन ने 8.4 ओवर में 1 मेडन के साथ 46 रन पर 2 विकेट लिए। ब्रायडन कार्से ने 10 ओवर में 60 रन देकर 1 विकेट और आदिल राशिद ने 6 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया।

बल्लेबाजी ओवरटन ने जड़ा वनडे करियर का पहला अर्धशतक इंग्लिश टीम से ऑलराउंडर ओवरटन ने 62 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 68 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का पहला अर्धशतक रहा। वह अब तक 10 मैचों की 9 पारियों में 26.44 की औसत से 238 रन बनाने में सफल रहे हैं। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 46 रन का था। इसी तरह वह 9 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 29.33 की औसत से 9 विकेट लेने में सफल रहे हैं।

उपलब्धि ओवरटन ने हासिल की यह खास उपलब्धि ओवरटन ने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए यह शानदार अर्धशकीय पारी खेली है। इसके साथ ही वह विदेशी वनडे सीरीज में 8वें या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक जड़ने वाले तीसरे इंग्लिश बल्लेबाज बन गए हैं। इस सूची में सैम कर्रन (95* बनाम भारत, 2021) और क्रिस वोक्स (78 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2018) ही यह कारनामा कर पाए हैं। ओवरटन की इस पारी में इंग्लैंड को मुकाबले में वापस लाने में मदद की।