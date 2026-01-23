रणजी ट्रॉफी 2025-26: सरफराज खान ने हैदराबाद के खिलाफ लगाया दोहरा शतक, जानिए उनके आंकड़े

आंकड़े

सरफराज ने लगाया पांचवां दोहरा शतक

सरफराज ने 219 गेंदों का सामना करते हुए 227 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 19 चौके और 9 छक्के लगाए। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सरफराज का पांचवां दोहरा शतक है, जो घरेलू स्तर पर उनकी निरंतरता को दिखाता है। 2025-26 का रणजी सीजन में उन्होंने 8 पारियों में 55 से ज्यादा की औसत से 400+ रन बनाए हैं। इस सीजन में यह उनका पहला शतक था। वह एक दोहरा शतक भी लगा चुके हैं।