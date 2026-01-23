रणजी ट्रॉफी 2025-26: सरफराज खान ने हैदराबाद के खिलाफ लगाया दोहरा शतक, जानिए उनके आंकड़े

रणजी ट्रॉफी 2025-26: सरफराज खान ने हैदराबाद के खिलाफ लगाया दोहरा शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
इस समय खेली जा रही रणजी ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई क्रिकेट टीम के बल्लेबाज सरफराज खान ने हैदराबाद क्रिकेट टीम के खिलाफ दोहरा शतक (227) लगाया। उन्होंने मैच के दूसरे दिन के दौरान अपनी पारी को दोहरे शतक में तब्दील किया। उनकी इस बड़े शतक के चलते मुंबई ने पहली पारी में सभी विकेट खोकर 560 रन बनाए। उनके अलावा मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने शतक (104) लगाया।
आंकड़े
सरफराज ने लगाया पांचवां दोहरा शतक
सरफराज ने 219 गेंदों का सामना करते हुए 227 रन बनाए। उन्होंने अपनी इस पारी में 19 चौके और 9 छक्के लगाए। यह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सरफराज का पांचवां दोहरा शतक है, जो घरेलू स्तर पर उनकी निरंतरता को दिखाता है। 2025-26 का रणजी सीजन में उन्होंने 8 पारियों में 55 से ज्यादा की औसत से 400+ रन बनाए हैं। इस सीजन में यह उनका पहला शतक था। वह एक दोहरा शतक भी लगा चुके हैं।
आंकड़े
ऐसा है सरफराज का प्रथम श्रेणी करियर
सरफराज ने 61 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं। इसकी 91 पारियों में लगभग 65 की औसत से 5,100 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 17 शतक और 16 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 301* रन रहा है। वह मुंबई की ओर से निरंतर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। लिस्ट-A क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 43 मैच की 32 पारियों में 42.36 की औसत से 932 रन बनाए हैं।