रणजी ट्रॉफी 2025-26: मोहम्मद शमी ने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ पारी में चटकाए 8 विकेट 

आंकड़े अविश्वसनीय रही शमी की गेंदबाजी शमी ने 22.1 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 90 रन देते हुए 8 विकेट लिए। उन्होंने 3 ओवर मेडन भी किए। उनके अलावा मुकेश कुमार ने 2 विकेट अपने नाम किए। शमी के करियर का यह पहला आठ विकेट हॉल था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/79 था। शमी ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 में 7 मैचों में 36 विकेट लिए हैं। उन्होंने अब तक 3 पारियों में 5 विकेट भी लिए हैं।

बढ़त पहली पारी के आधार पर बंगाल ने बनाई बढ़त रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल मैच में बंगाल ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 328 रन बनाए थे। बंगाल की टीम से सुदीप घरामी ने 146 रन की पारी खेली। इसके बाद जम्मू-कश्मीर ने अपनी पारी में सभी विकेट खोकर 302 रन बनाए। शमी ने घातक गेंदबाजी करते हुए जम्मू-कश्मीर को बढ़त बनाने से रोका। बंगाल ने पहली पारी के आधार पर 26 रन की बढ़त हासिल की।

