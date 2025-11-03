रणजी ट्रॉफी 2025: दीपक हूडा ने लगाया दोहरा शतक, पूरे किए 4,000 प्रथम श्रेणी रन

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में एलीट ग्रुप-D मैच में राजस्थान क्रिकेट टीम के दीपक हूडा ने मुंबई क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार दोहरा शतक (248) लगाया। उनकी इस बेहतरीन पारी के चलते राजस्थान ने मुंबई के पहली पारी के स्कोर 254/10 के जवाब में 600 रनों का आंकड़ा पार किया। इस बीच हूडा ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 4,000 रन भी पूरे किए। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही हूडा की पारी राजस्थान ने जब 124 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब हूडा क्रीज पर आए। सवाई मानसिंह स्टेडियम में उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और अपनी पारी को दोहरा शतक में तब्दील किया। इस बीच हूडा ने कार्तिक शर्मा (139) के साथ मिलकर 263 रनों की विशाल साझेदारी की। वह 335 गेंदों में 248 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 22 चौके और 2 छक्के लगाए।

हूडा हूडा ने पूरे किए 4,000 प्रथम श्रेणी रन हूडा ने 2014 में अपने प्रथम श्रेणी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 63 मैचों की 94 पारियों में लगभग 45 की औसत के साथ 4,000 से अधिक रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 14 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 293 रन रहा है। यह मौजूदा संस्करण में उनका दूसरा शतक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ 130 रन की पारी खेली।