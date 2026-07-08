साई किशोर ने ग्लॉस्टरशायर के साथ किया करार, आखिरी 6 काउंटी चैंपियनशिप मुकाबले खेलेंगे

बयान

साई ने करार के बाद कही ये बात

ग्लॉस्टरशायर के साथ करार पूरा करने के बाद साई ने इंग्लैंड की परिस्थितियों में दोबारा खेलने को लेकर उत्साह जाहिर किया। उन्होंने कहा, "मैं ग्लॉस्टरशायर से जुड़े सभी लोगों का यह मौका देने के लिए आभारी हूं। ग्लॉस्टरशायर एक समृद्ध इतिहास और शानदार व्यवस्था वाला क्लब है। यहां क्रिकेट खेलने का अवसर मिलना मेरे लिए बेहद रोमांचक है।" साई ने भारतीय टीम के लिए अब तक 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। अन्य प्रारूप में उन्होंने डेब्यू नहीं किया है।