दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज: क्विंटन डिकॉक ने दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़कर बनाए कई रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा
Jan 30, 2026
10:59 am
क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 49 गेंदों में 115 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली। इसकी बदौलत प्रोटियाज टीम ने 222 रनों के लक्ष्य को 17.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास उसका दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य का पीछा रहा। यह डिकॉक का दूसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक रहा। इसके साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए।

साझेदारी

डिकॉक और रिकेल्टन ने की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी

डिकॉक की पारी में रयान रिकेल्टन (77) के साथ तीसरे विकेट के लिए 162 रनों की साझेदारी शामिल थी, जो टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी रही। इस शतक के साथ डिकॉक के पुरुष टी-20 क्रिकेट में विकेटकीपर के रूप में 8 शतक भी हो गए हैं। इस मामले में वह भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, पाकिस्तान के कामरान अकमल (5-5) और संजू सैमसन (4) से आगे बने हुए हैं।

शतक

डिकॉक ने शतक के मामले में की इन प्रोटियाज खिलाड़ियों की बराबरी

डिकॉक इस शतक के साथ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक से अधिक शतक लगाने वाले डेविड मिलर और राइली रूसो के बराबर ला खड़ा किया। इन दोनों खिलाड़ियों के नाम भी 2-2 शतक दर्ज हैं। डिकॉक ने अपनी पारी में 10 छक्के भी लगाए। वह अब एक पारी में किसी प्रोटियाज बल्लेबाज द्वारा लगाए गए दूसरे सबसे अधिक छक्कों के रीजा हेंड्रिक्स के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच गए। इस मामले में रिचर्ड लेवी (13 बनाम न्यूजीलैंड, 2012) शीर्ष पर हैं।

रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज

डिकॉक इस शतक के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक (56 गेंदों में 100 रन) वेस्टइंडीज के ही खिलाफ 2023 में बनाया था। इस सूची में इंग्लैंड के फिलिप साॅल्ट पहले नंबर पर है। उन्होंने कैरेबियन टीम के खिलाफ तीन शतक जड़े हैं। न्यूजीलैंड के एक मैदान पर 2 शतक जड़ने वाले अन्य बल्लेबाज हैं। उन्होंने माउंट माउंगानुई के बे ओवल में 2 शतक बनाए हैं।

करियर

कैसा रहा है डिकॉक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?

डिकॉक ने 2012 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 101 मैचों की 100 पारियों में 31.77 की औसत और 142.30 की स्ट्राइक रेट से 2,286 रन बना चुके हैं। इसमें 18 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है। बता दें कि डिकॉक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मेंदक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं।

जानकारी

डिकॉक ने पूरे किए 12,000 टी-20 रन

दूसरा रन बनाते ही डिकॉक के 12,000 टी-20 रन पूरे हो गए। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे प्रोटियाज और कुल 11वें खिलाड़ी हैं। उनके 430 मैचों में 31.46 के औसत से 12,113 हो गए हैं। इसमें 81 अर्धशतक और 8 शतक शामिल है।

