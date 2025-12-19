क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ जड़ा छठा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही डिकॉक की पारी और साझेदारी? डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स (13) की सलामी जोड़ी ने प्रोटियाज टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 39 गेंदों में 69 रन जोड़े। इसके बाद डिकॉक ने डेवाल्ड ब्रेविस (31) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ब्रेविस के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन की अर्धशतकीय साझेदारी भी निभाई। डिकॉक पारी में 35 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों से 65 रन बनाकर आउट हुए।

उपलब्धि डिकॉक बने भारत के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज डिकॉक की इस अर्धशतकीय पारी के साथ उनके नाम एक खास उपलब्धि दर्ज हो गई है। वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 6 बार यह कारनामा किया है। इस सूची में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 5-5 बार यह कारनामा किया है।

