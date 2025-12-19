क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ जड़ा छठा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

क्विंटन डिकॉक ने भारत के खिलाफ जड़ा छठा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के 5वें और आखिरी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (65) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 18वां और भारत के खिलाफ छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 30 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही प्रोटियाज टीम को 232 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत मिली।
बल्लेबाजी
कैसी रही डिकॉक की पारी और साझेदारी?
डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स (13) की सलामी जोड़ी ने प्रोटियाज टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 39 गेंदों में 69 रन जोड़े। इसके बाद डिकॉक ने डेवाल्ड ब्रेविस (31) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने ब्रेविस के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन की अर्धशतकीय साझेदारी भी निभाई। डिकॉक पारी में 35 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों से 65 रन बनाकर आउट हुए।
उपलब्धि
डिकॉक बने भारत के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज
डिकॉक की इस अर्धशतकीय पारी के साथ उनके नाम एक खास उपलब्धि दर्ज हो गई है। वह अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 6 बार यह कारनामा किया है। इस सूची में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 5-5 बार यह कारनामा किया है।
करियर
कैसा रहा है डिकॉक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
डिकॉक ने 2012 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 100 मैचों की 99 पारियों में 30.79 की औसत और 140 से अधिक की स्ट्राइक रेट से 2,771 रन बना चुके हैं। इसमें 18 अर्धशतक के अलावा 1 शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन का रहा है। डिकॉक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मेंदक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।