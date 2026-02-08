टी-20 विश्व कप में कैसा रहा है क्विंटन डिकॉक का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 का आगाज बेहर शानदार ढंग से हुआ है। कई मुकाबलों में उलटफेर होते-होते रह गए। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला कनाडा क्रिकेट टीम के खिलाफ 9 फरवरी (सोमवार) को खेलेगी। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक से काफी उम्मीदें होंगी। वह अभी कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। आइए टी-20 विश्व कप में उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
रन
टूर्नामेंट में ऐसे रहे हैं डिकॉक के आंकड़े
डिकॉक ने टी-20 विश्व कप में अपना पहला मुकाबला साल 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 27 मुकाबले खेले हैं और इसकी 27 पारियों में 25.11 की औसत और 134.36 की स्ट्राइक रेट से 653 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 74 रन रहा है। दक्षिण अफ्रीका के लिए विश्व कप में उनसे ज्यादा रन सिर्फ एबी डिविलियर्स (717 रन) ने बनाए हैं।
छक्के
टी-20 विश्व कप में डिकॉक ने जड़े हैं 25 छक्के
डिकॉक टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 27 पारियों में 25 छक्के लगाए हैं। उनसे आगे सिर्फ डिविलियर्स हैं, जिनके बल्ले से 30 छक्के निकले हैं। चौके लगाने के मामले डिकॉक पहले स्थान पर हैं। उनके बल्ले से 72 चौके निकले हैं। दक्षिण अफ्रीका का और कोई बल्लेबाज 60 चौके भी नहीं लगा पाया है। डिविलियर्स 51 चौके के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
फॉर्म
कमाल के फॉर्म में हैं डिकॉक
इस साल डिकॉक ने 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और 71.50 की औसत से 143 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक निकला है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 115 रन रहा है। उन्होंने 226.98 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। हाल ही में खत्म हुए SA20 में इस खिलाड़ी ने 12 मैच में 39 की औसत और 148.85 की स्ट्राइक रेट से 390 रन बनाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79* रन था।
करियर
डिकॉक के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर
डिकॉक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2012 में खेला था। उन्होंने अब तक 102 मैच खेले हैं और इसकी 101 पारियों में 31.67 की औसत से 2,914 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 142.79 की रही है। उनके बल्ले से 2 शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 115 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन (507) बनाए हैं।