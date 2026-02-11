टी-20 विश्व कप 2026: क्विंटन डिकॉक और रयान रिकेल्टन ने जड़े अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए

पारी ऐसी रही दोनों खिलाड़ियों की पारी और साझेदारी मैच में डिकॉक ने 41 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 143.90 की रही। रिकेल्टन ने सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया और 61 रन बना दिए। उनके बल्ले से 5 चौके और 4 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 217.86 की रही। दोनों खिलाड़ियों के बीच तीसरे विकेट के लिए 61 गेंदों में शानदार 114 रन की साझेदारी हुई।

रन डिकॉक ने रचा इतिहास, एबी डिविलियर्स का ये रिकॉर्ड तोड़ा डिकॉक अब टी-20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। डिविलियर्स ने 30 मैचों की 29 पारियों में 29.87 की औसत से 717 रन बनाए थे। उनके बल्ले से भी 5 अर्धशतक निकले थे। डिकॉक ने 29 पारियों में 26.32 की औसत से 737 रन अपने नाम कर लिए हैं। उनकी औसत 26.32 और स्ट्राइक रेट 134.24 की रही है।

आंकड़े रिकेल्टन के आंकड़ों पर एक नजर रिकेल्टन ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 23 मुकाबले खेले हैं और इसकी 23 पारियों में 28.90 की औसत से 607 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 77* रन रहा है। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 2 मैच की 2 पारियों में 47 की औसत और 191.83 की स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाए हैं।

