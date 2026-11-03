न्यूजीलैंड सीरीज के बाद संजू सैमसन की तकनीक पर उठे सवाल, हनुमा विहारी ने बताई कमियां
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम ने 3-2 से जीत हासिल की है। हालांकि, इसके बाद भी भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन की खराब फॉर्म और बल्लेबाजी तकनीक को लेकर क्रिकेट जगत में बहस छिड़ गई है। भारतीय टेस्ट टीम के अनुभवी बल्लेबाज हनुमा विहारी ने अंतिम टी-20 मैच में सैमसन के सस्ते में आउट होने के बाद उनकी तकनीक पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
बयान
विहारी ने क्या दिया बयान?
सीरीज के 5वें मैच में सैमसन 10 गेंदें में 4 रन बनाकर आउट हो गए।
विहारी ने सैमसन के आउट होने के तरीके की आलोचना करते हुए कहा, "सैमसन क्रीज में बहुत ज्यादा गहरे खड़े रहे और उन्होंने गेंद को स्विंग होने का पूरा मौका दे दिया। ऐसी परिस्थिति में उन्हें आड़ा शॉट खेलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। संजू पूरी सीरीज में बेहद गैर-निरंतर दिखे। एक बार फिर उनके बल्ले से कुछ बड़ी नाकामियां देखने को मिलीं।"
बात
विहारी ने अभिषेक पर भी की बात
विहारी ने सिर्फ सैमसन ही नहीं, बल्कि दूसरे ओपनर अभिषेक शर्मा के आउट होने पर भी अपनी राय रखी।
विहारी ने कहा, "शुरुआत में गेंद पिच से काफी मूव कर रही थी। अभिषेक शॉट खेलने में बहुत जल्दी कर गए। वह काफी जल्दबाजी में दिखे और यही कारण रहा कि गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से पर जा लगी।"
उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस मैच में भारत का टॉस हारना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
परेशानी
अच्छी शुरुआत के बाद पटरी से उतरी बल्लेबाजी
सैमसन के लिए यह सीरीज निरंतरता के लिहाज से बेहद निराशाजनक रही। उन्होंने सीरीज के 5 मैचों में केवल 107 रन बनाए।
इन 107 रनों में से 67 रन अकेले पहले ही मुकाबले में आए थे, जहां उन्होंने भारत को मैच जिताने में मुख्य भूमिका निभाई थी।
इसके बाद की 4 पारियों में वे एक बार भी 20 रन का आंकड़ा पार नहीं कर सके और आखिरी के दो मैचों में तो वे दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए।