न्यूजीलैंड सीरीज के बाद संजू सैमसन की तकनीक पर उठे सवाल, हनुमा विहारी ने बताई कमियां

सीरीज के 5वें मैच में सैमसन 10 गेंदें में 4 रन बनाकर आउट हो गए।

विहारी ने सैमसन के आउट होने के तरीके की आलोचना करते हुए कहा, "सैमसन क्रीज में बहुत ज्यादा गहरे खड़े रहे और उन्होंने गेंद को स्विंग होने का पूरा मौका दे दिया। ऐसी परिस्थिति में उन्हें आड़ा शॉट खेलने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। संजू पूरी सीरीज में बेहद गैर-निरंतर दिखे। एक बार फिर उनके बल्ले से कुछ बड़ी नाकामियां देखने को मिलीं।"