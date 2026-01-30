पीटी उषा के पति श्रीनिवासन का केरल में निधन

पीटी उषा के पति श्रीनिवासन का 67 साल की उम्र में निधन, प्रधानमंत्री ने जताया शोक

लेखन गजेंद्र 10:11 am Jan 30, 202610:11 am

क्या है खबर?

राज्यसभा सांसद और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का शुक्रवार तड़के 67 साल की उम्र में निधन हो गया। श्रीनिवासन केरल के कोझिकोड स्थित तटीय गांव थिक्कोडी पेरुमलपुरम स्थित अपने आवास पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा को फोन कर उनसे बातचीत की। उन्होंने श्रीनिवासन के निधन पर शोक जताया।