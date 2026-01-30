पीटी उषा के पति श्रीनिवासन का 67 साल की उम्र में निधन, प्रधानमंत्री ने जताया शोक
राज्यसभा सांसद और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा के पति वी श्रीनिवासन का शुक्रवार तड़के 67 साल की उम्र में निधन हो गया। श्रीनिवासन केरल के कोझिकोड स्थित तटीय गांव थिक्कोडी पेरुमलपुरम स्थित अपने आवास पर बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटी उषा को फोन कर उनसे बातचीत की। उन्होंने श्रीनिवासन के निधन पर शोक जताया।
दिल्ली में हैं पीटी उषा, केरल लौटीं
घटना के समय पीटी उषा केरल में नहीं थीं। वे संसदीय सत्र में भाग लेने के लिए दिल्ली में हैं। हालांकि, सूचना मिलने के बाद वे केरल लौट रही हैं। उषा और श्रीनिवासन का एक बेटा भी है, जिसका नाम उज्जवल विग्नेश है। अभी श्रीनिवासन के अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। निधन की जानकारी मिलते ही केरल के भाजपा नेता और अन्य पार्टियों के नेता पीटी उषा के घर पहुंचे हैं।
CISF में सेवा दे चुके हैं श्रीनिवासन
श्रीनिवासन कुट्टिक्कड़ में पोन्नानी के वेंगाली थारावड गांव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम नारायणन और मां सरोजिनी थीं। श्रीनिवासन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में पुलिस उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने 1991 में अपनी दूर की रिश्तेदार पीटी उषा से विवाह किया था। श्रीनिवास ने जीवन के हर मोड़ पर उषा का साथ दिया और उनके शानदार खेल और राजनीतिक करियर में उनके पीछे खड़े रहे। उनको पीटी उषा की प्रेरक शक्ति माना जाता था।