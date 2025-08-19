पृथ्वी शॉ ने बुची बाबू टूर्नामेंट में जड़ा शानदार शतक, जानिए उनके आंकड़े

पृथ्वी शॉ ने बुची बाबू टूर्नामेंट में जड़ा शानदार शतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने मंगलवार को चेन्नई में खेले जा रहे बुची बाबू टूर्नामेंट 2025 के पहले राउंड के दूसरे दिन महाराष्ट्र क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए अपने पहले ही मुकाबले में शतक जड़कर दमदार वापसी की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ 122 गेंदों में 14 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार शतक लगाया। बता दें कि शॉ ने घरेलू क्रिकेट के इस सत्र में मुंबई की जगह महाराष्ट्र से खेलने का फैसला किया था।
बल्लेबाजी
कैसी रही शॉ की पारी और साझेदारी?
छत्तीसगढ़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 252 रन बनाए थे। जवाब में महाराष्ट्र के लिए शॉ और सचिन धस (10) ने पहले विकेट के लिए 71 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद टीम ने 15 रन के अंदर 4 विकेट गंवा दिए। रुतुराज गायकवाड़ और कप्तान अंकित बावने भी सस्ते में आउट हो गए। इसके बाद शॉ ने सिद्धार्थ म्हात्रे (21) के साथ 57 रनों की साझेदारी कर पारी को संभाला। शॉ ने 140 गेंदों में 111 रन बनाकर आउट हुए।
पृष्ठभूमि
शॉ ने मुंबई छोड़कर थामा महाराष्ट्र का दामन
25 वर्षीय शॉ ने इस साल की शुरुआत में मुंबई छोड़कर महाराष्ट्र का रुख किया था। पिछला सत्र उनके लिए अच्छा नहीं था। इसके चलते उन्हें रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की टीम में बाहर कर दिया गया था। इसी तरह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 और 2025 की नीलामी में भी उन पर किसी भी टीम ने दांव नहीं लगाया था। ऐसे में यह शतकीय पारी उनकी मौजूदा घरेलू सत्र में शानदार वापसी का संकेत है।