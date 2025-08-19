पृथ्वी शॉ ने खेली शानदार शतकीय पारी

पृथ्वी शॉ ने बुची बाबू टूर्नामेंट में जड़ा शानदार शतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 02:51 pm Aug 19, 202502:51 pm

क्या है खबर?

भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने मंगलवार को चेन्नई में खेले जा रहे बुची बाबू टूर्नामेंट 2025 के पहले राउंड के दूसरे दिन महाराष्ट्र क्रिकेट टीम की ओर से खेलते हुए अपने पहले ही मुकाबले में शतक जड़कर दमदार वापसी की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ 122 गेंदों में 14 चौके और 1 छक्के की मदद से शानदार शतक लगाया। बता दें कि शॉ ने घरेलू क्रिकेट के इस सत्र में मुंबई की जगह महाराष्ट्र से खेलने का फैसला किया था।