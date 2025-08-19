वनडे क्रिकेट: इन बल्लेबाजों ने अपनी शुरुआती 3 पारियों में बनाए 50+ रन के स्कोर 

कोई भी बल्लेबाज अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के डेब्यू में प्रभावशाली प्रदर्शन करना चाहता है। वह अपने शुरुआती मैचों में निरंतर रन बनाते हुए विश्व क्रिकेट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। अब तक क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे बल्लेबाज हुए हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआती 3 वनडे पारियों में 50 से अधिक रन बनाने में सफलता हासिल की है। आइए इन चुनिंदा बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।

#1 नवजोत सिंह सिद्धू पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1987 में अपने वनडे करियर का आगाज किया था। अपनी डेब्यू पारी में उन्होंने 73 रन बनाए थे। अपने अगले ही मैच में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 75 रन बनाए थे। सिद्धू ने अपनी तीसरी और चौथी पारी में 51 और 55 रन बनाए, जो क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के विरुद्ध खेली गई थी। अपने वनडे करियर में सिद्धू ने 37.08 की औसत से 4,413 रन बनाए थे।

#2 टॉम कूपर नीदरलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज टॉम कूपर ने 2010 में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना वनडे करियर शुरू किया था। उन्होंने अपनी डेब्यू पारी में नाबाद 80 रन बनाए थे। इसके बाद अपनी दूसरी पारी में उन्होंने स्कॉटलैंड के ही खिलाफ 87 रन और अपनी तीसरी पारी में केन्या के विरुद्ध 67 रन बनाए थे। कूपर ने अपने वनडे करियर में 32 वनडे खेले थे, जिसमें 45.48 की औसत से 1,319 रन बनाए थे।

#3 मैक्स ओडॉड नीदरलैंड के मैक्स ओडॉड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2019 में अपना वनडे डेब्यू किया था। अपनी पहली पारी में उन्होंने नाबाद 86 रन बनाए थे। उन्होंने अपनी अगली 2 पारियों में 59 रन (बनाम जिम्बाब्वे, 2019) और 82 रन (बनाम स्कॉटलैंड, 2021) के स्कोर किए थे। अपने वनडे करियर में ओडॉड ने फिलहाल 35.88 की औसत के साथ 2,153 रन बना चुके हैं। वह डच टीम से सर्वाधिक वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।