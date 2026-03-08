क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अपनी गर्लफ्रेंड आकृती अग्रवाल से की सगाई, सामने आईं तस्वीरें
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अपनी गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से सगाई कर ली है। उन्होंने रविवार (8 मार्च) को सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें साझा कीं। कुछ दिन पहले इन दोनों को अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी मे देखा गया था। शॉ ने भारत के लिए 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था। काफी समय से वह भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में वह दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम का हिस्सा हैं।
ट्विटर पोस्ट
पृथ्वी शॉ नए रिश्ते में बंध गए हैं
Many congratulations to Prithvi Shaw and Akriti Agarwal on getting engaged. ❤️ pic.twitter.com/6HPjhjBOA0— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 8, 2026
कौन
कौन हैं आकृति?
आकृति ने इंस्टाग्राम पर खुद को अभिनेत्री बताया है। वह फैशन इंफ्लुएंसर भी हैं। वह कई म्यूजिक वीडियो और टीवी पर भी नजर आ चुकी हैं। उन्होंने तेलगु फिल्म त्रिमुखा में अभिनेत्री के तौर पर अपना डेब्यू किया था। उनका जन्म लखनऊ में हुआ, लेकिन अभी वह मुंबई में रहती हैं। इंस्टाग्राम पर आकृति के 3.2 मिलियन (लगभग 32 लाख) फॉलोअर हैं। उन्होंने मुंबई के निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज में ग्रेजुएशन किया.