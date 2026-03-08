पृथ्वी शॉ अभी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं (फाइल तस्वीर)

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अपनी गर्लफ्रेंड आकृती अग्रवाल से की सगाई, सामने आईं तस्वीरें

लेखन आदर्श कुमार 04:55 pm Mar 08, 202604:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने अपनी गर्लफ्रेंड आकृति अग्रवाल से सगाई कर ली है। उन्होंने रविवार (8 मार्च) को सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें साझा कीं। कुछ दिन पहले इन दोनों को अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी मे देखा गया था। शॉ ने भारत के लिए 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था। काफी समय से वह भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में वह दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीम का हिस्सा हैं।