प्रिंस यादव इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम में शामिल, जिम्बाब्वे दौरे के लिए बिश्नोई को मौका

इंग्लैंड

इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में एक मैच में नहीं जीत सकी भारतीय टीम

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर एक भी टी-20 मैच नहीं जीत सकी। सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। इसके बाद हैरी ब्रूक की कप्तानी वाली टीम ने बचे हुए सभी टी-20 मैच जीते। इस सीरीज के साथ ही अय्यर के नाम अब अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वह लगातार 6 मैच हारने वाले भारत के पहले कप्तान बन गए हैं। अय्यर की कप्तानी में आयरलैंड में भी टीम हारी थी।