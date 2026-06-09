इंग्लैंड-आयरलैंड में होने वाली टी-20 सीरीज से बाहर हुए मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला मौका

टीम

ऐसी है भारतीय टीम

भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ 26 और 28 जून को टी-20 सीरीज के मैच खेलने हैं। इसके बाद इंग्लैंड के विरुद्ध 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच 5 मैचों की टी-20 सीरीज होगी। आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए भारतीय टी-20 टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णा।