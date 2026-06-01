फीफा विश्व कप 2026: पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया, रोनाल्डो ने दागे 2 गोल
क्या है खबर?
फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-K मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। टीम की जीत के हीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे, जिन्होंने 6वें और 39वें मिनट में गोल दागे। नूनो मेंडिस ने 17वें मिनट में और राफेल लेओ ने 87वें मिनट में गोल किया। वहीं, 60वें मिनट में अब्दुवोहिद नेमातोव के ओन गोल ने उज्बेकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दीं। आइए मैच में बने प्रमुख रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
विश्व कप
रोनाल्डो 6 विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने
रोनाल्डो ने मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। 41 वर्षीय यह खिलाड़ी 6 विश्व कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना। 2018 विश्व कप उनके लिए सबसे यादगार रहा था, जहां उन्होंने 4 गोल किए थे। रोनाल्डो (41 साल 138 दिन) 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद विश्व कप में गोल करने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि कैमरून के रोजर मिला ने 1994 विश्व कप में हासिल की थी।
पुर्तगाल
पुर्तगाल के लिए विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अपना विश्व कप गोलों का आंकड़ा 10 तक पहुंचा दिया और महान फुटबॉलर यूसेबियो के 9 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यूसेबियो का यह कीर्तिमान करीब 60 वर्षों तक अटूट रहा था। अब रोनाल्डो ने उनका ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। इस सूची में पाउलेटा 4 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
कमाल
रोनाल्डो ने कमाल का खेल दिखाया
41 वर्षीय स्टार ने पूरे 90 मिनट खेलते हुए आक्रमण की कमान संभाली। उन्होंने 7 शॉट लगाए, जिनमें से 5 सीधे गोलपोस्ट की दिशा में रहे। वह विरोधी टीम के पेनल्टी बॉक्स में सबसे ज्यादा 10 बार पहुंचे, जिससे उनकी आक्रामक सोच साफ नजर आई। उन्होंने 19 में से 13 पास सफलतापूर्वक पूरे किए और लगातार डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। यह प्रदर्शन दिखाता है कि रोनाल्डो आज भी बड़े मंच पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं।
आंकड़े
ऐसे रहे मैच के आंकड़े
मैच में पुर्तगाल ने गोल करने की 16 बार कोशिश की और 9 बार टारगेट पर शॉट लगाए। दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान ने 7 बार गोल करने की कोशिश की और सिर्फ 2 बार ही टारगेट पर शॉट लगाया। इस रोचक मैच में जीतने वाली टीम के पास 66 प्रतिशत समय बॉल का कब्जा रहा। उज्बेकिस्तान ने 77 प्रतिशत एक्यूरेसी के साथ 282 पास पूरे किए। पुर्तगाल ने 606 पास किए, जिसमें उनकी एक्यूरेसी 92 प्रतिशत की रही।