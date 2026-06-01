फीफा विश्व कप 2026: पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया, रोनाल्डो ने दागे 2 गोल

विश्व कप

रोनाल्डो 6 विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने

रोनाल्डो ने मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। 41 वर्षीय यह खिलाड़ी 6 विश्व कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना। 2018 विश्व कप उनके लिए सबसे यादगार रहा था, जहां उन्होंने 4 गोल किए थे। रोनाल्डो (41 साल 138 दिन) 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद विश्व कप में गोल करने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि कैमरून के रोजर मिला ने 1994 विश्व कप में हासिल की थी।