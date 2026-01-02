जम्मू-कश्मीर में क्रिकेटर के हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगाने के बाद पुलिस ने शुरू की जांच
क्या है खबर?
जम्मू-कश्मीर में एक क्रिकेटर के अपने हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगाने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। यह घटना गुरुवार को जम्मू में एक निजी क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान घटित हुई थी। पुलवामा के तंगीपुना निवासी फुरकान भट को मुथी के केसी डोर में खेलते समय हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडा लगाए देखा गया था। उसके बाद से विवाद बढ़ गया।
बयान
पुलिस ने कही मामले की जांच शुरू करने की बात
पुलिस प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उल हक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो हो रहा है। मामले की संवेदनशीलता और सार्वजनिक व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव को देखते हुए डोमाना पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 173(3) के तहत 14 दिनों की प्रारंभिक जांच शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस जांच में घटना से जुड़े तथ्यों, इरादों, आरोपी व्यक्ति की पृष्ठभूमि और किसी भी संभावित संबंध की पड़ताल की जाएगी।
पूछताछ
पुलिस ने क्रिकेटर को भी पूछताछ के लिए बुलाया
इंडिया टुडे के अनुसार, जम्मू में एक निजी टूर्नामेंट में मैच के दौरान अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा इस्तेमाल करने के मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक क्रिकेट खिलाड़ी और टूर्नामेंट के आयोजक को पूछताछ के लिए बुलाया है। क्रिकेटर की पहचान फुरकान भट के रूप में हुई है, जबकि टूर्नामेंट के आयोजक जाहिद भट हैं। इधर, जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने इस घटना से खुद को अलग करते हुए कहा है कि टूर्नामेंट से उसका कोई संबंध नहीं है।