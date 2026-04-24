IPL इतिहास में बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी, जानिए शीर्ष पर कौन

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 33वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) को चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) के खिलाफ 103 रन से हार का सामना करना पड़ा। CSK ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन (101*) के शतक से 207/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में MI की टीम 104 रन पर ढेर हो गई। यह IPL में सैमसन का 21वां 50+ स्कोर रहा। आइए IPL इतिहास में बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 केएल राहुल - 32 आइए IPL इतिहास में बतौर विकेटकीपर सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स (DC) के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने IPL करियर में अब तक 151 मुकाबलों की 142 पारियों में 45.61 की औसत और 136.98 की स्ट्राइक रेट से 5,427 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 47 बार (5 शतक और 42 अर्धशतक) 50+ स्कोर बनाए हैं, जिनमें से 32 बार (2 शतक और 30 अर्धशतक) बतौर विकेटकीपर यह कारनामा किया है।

#2 क्विंटन डिकॉक - 25 इस सूची में MI के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने IPL करियर में अब तक 118 मुकाबलों की 118 पारियों में 31.30 की औसत और 134.90 की स्ट्राइक रेट से 3,441 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 27 बार (3 शतक और 24 अर्धशतक) 50+ स्कोर बनाए हैं, जिनमें से 25 बार (3 शतक और 22 अर्धशतक) बतौर विकेटकीपर यह कारनामा किया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 140 रन का रहा है।

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#3 महेंद्र सिंह धोनी - 24 इस सूची में CSK के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने IPL करियर में अब तक 278 मुकाबलों की 242 पारियों में 38.30 की औसत और 137.40 की स्ट्राइक रेट से 5,439 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 24 बार 50+ स्कोर बनाए हैं। उनके ये सभी 50+ स्कोर बतौर विकेटकीपर ही आए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 84 रन का रहा है। वह 375 चौके और 264 छक्के जड़ चुके हैं।

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