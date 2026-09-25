मार्को यानसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया (फाइल तस्वीर)

एक वनडे में 50+ रन, 4 कैच और कम से कम एक विकेट लेने वाले खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 12:25 pm Sep 25, 202612:25 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट में एक ही मैच में बल्ले और गेंद के साथ-साथ फील्डिंग में भी योगदान देना किसी खिलाड़ी के लिए खास उपलब्धि होती है। 50 या उससे ज्यादा रन बनाने के साथ 4 कैच पकड़ना और कम से कम एक विकेट लेना इस तरह के ऑलराउंड प्रदर्शन को दर्शाता है। ऐसे प्रदर्शन में खिलाड़ी तीनों विभागों में अपनी उपयोगिता साबित करता है। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 5 ही खिलाड़ी ये कारनामा कर पाए हैं।