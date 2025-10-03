भारत बनाम वेस्टइंडीज: शुभमन गिल ने अहमदाबाद टेस्ट में अर्धशतक जड़कर की गावस्कर की बराबरी

बल्लेबाजी गिल ने राहुल के साथ की 98 रन की साझेदारी वेस्टइंडीज के पहली पारी में 162 रन पर सिमटने के बाद भारतीय टीम को 90 रन तक 2 झटके लग गए थे। उसके बाद गिल पहले दिन के आखिरी सत्र में बल्लेबाजी करने उतरे। उन्होंने केएल राहुल (100) के साथ दिन का अंत किया और 18 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोनों ने दूसरे दिन अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी हुई। हालांकि, गिल अर्धशतक पूरा करते ही आउट हो गए।

जानकारी गिल ने की गावस्कर की बराबरी गिल ने अपनी 100 गेंदों की पारी में 5 चौके लगाए। घरेलू मैदान पर अपनी पहली पारी में 50+ का स्कोर बनाने वाले आखिरी भारतीय कप्तान गावस्कर थे। उन्होंने 1978 में वानखेड़े में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार 205 रन बनाए थे।

कप्तान बतौर कप्तान कैसा रहा है गिल का प्रदर्शन? गिन ने टेस्ट कप्तानी संभालाने के बाद से ही बल्ले से भी दमदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कप्तानी संभालने के बाद अपनी पहली सीरीज एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों में 75.40 की औसत से 754 रन अपने नाम किए थे। कप्तान के रूप में अपना छठा टेस्ट खेल रहे गिल अब 11 पारियों में 73.09 की औसत से 804 रन बना चुके हैं। इसमें 4 शतकों और 1 अर्धशतक शामिल हैं।