अन्य प्रारूप में खेले बिना सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले खिलाड़ी, शीर्ष पर है यह भारतीय

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अभिषेक शर्मा - 53 मैच

अभिषेक अब बिना किसी अन्य प्रारूप में खेले सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उसके बाद वह 53 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट और वनडे टीम में मौका नहीं मिला है। इस दौरान वह 32.66 की औसत और 190.36 की स्ट्राइक रेट से 1,618 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक शामिल है।