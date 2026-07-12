अन्य प्रारूप में खेले बिना सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले खिलाड़ी, शीर्ष पर है यह भारतीय

अन्य प्रारूप में खेले बिना सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले खिलाड़ी, शीर्ष पर है यह भारतीय
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में 56 रन से हार मिली है। इसके साथ उसे सीरीज में 4-0 से हार झेलनी पड़ी है। हालांकि, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के नाम खास रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इस मुकाबले में उतरने के साथ ही वह बिना किसी अन्य प्रारूप में खेले सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। आइए अन्य पर नजर डालते हैं।
#1
अभिषेक शर्मा - 53 मैच
अभिषेक अब बिना किसी अन्य प्रारूप में खेले सर्वाधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उसके बाद वह 53 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट और वनडे टीम में मौका नहीं मिला है। इस दौरान वह 32.66 की औसत और 190.36 की स्ट्राइक रेट से 1,618 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 2 शतक और 11 अर्धशतक शामिल है।
#2
सैमुअल बद्री - 52 मैच
इस सूची में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के स्पिनर सैमुअल बद्री अब दूसरे पायदान पर आ गए हैं। उन्होंने 2012 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उसके बाद वह 52 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट और वनडे टीम में मौका नहीं मिला है। इस दौरान वह 21.07 की औसत और 6.18 की इकॉनमी से 56 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/15 विकेट का रहा है।
#3
ताशिंगा मुसेकिवा - 41 मैच
इस सूची में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर ताशिंगा मुसेकिवा तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने 2024 में सेशल्स क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उसके बाद वह 41 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें टेस्ट और वनडे टीम में मौका नहीं मिला है। इस दौरान वह 17.49 की औसत और 136.87 की स्ट्राइक रेट से 401 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 39 रन का रहा है।