PCB ने किया वार्षिक केंद्रीय अनुबंध का ऐलान, ग्रेड-A से हटाए गए बाबर और रिजवान

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 2025-26 चक्र के लिए वार्षिक केंद्रीय अनुबंधों की घोषणा कर दी है। इसमें 3 श्रेणियों में कुल 30 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जबकि पहले खिलाड़ियों की संख्या 27 थी। चौंकाने वाली बात यह है कि PCB ने पिछले साल ग्रेड-A में शामिल बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इससे हटाकर ग्रेड-B में डाल दिया है। ऐसे में अब ग्रेड-A में किसी भी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है।

अनुबंध केंद्रीय अनुबंध में 12 नए खिलाड़ियों को मिली जगह PCB ने ग्रेड- B,C और D तीनों में 10-10 खिलाड़ियों को जगह दी है। इस बार अनुबंध में 12 नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जबकि 8 पुराने खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है। बाहर किए जाने वाले खिलाड़ियों में आमिर जमाल, हसीबुल्लाह, कामरान गुलाम, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मुहम्मद इरफान खान और उस्मान खान शामिल है। इसी तरह टेस्ट कप्तान शान मसूद को ग्रेड-B से हटाकर ग्रेड-D में डाल दिया है।

फायदा इन खिलाड़ियों को हुआ फायदा PCB ने तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को ग्रेड-B में ही बरकरार रखा है, जबकि अबरार अहमद, हारिस रऊफ, सैम अयूब, सलमान आघा और शादाब खान को ग्रेड-C से पदोन्नत करते हुए ग्रेड-B में जगह दी है। इसी तरह अहमद दानियाल, फहीम अशरफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफयान मोकिम के रूप में 12 नए खिलाड़ियों को पहली बार केंद्रीय अनुबंध में जगह दी गई।

अनुबंध किस खिलाड़ी को मिली कौनसी ग्रेड? ग्रेड-B (10 खिलाड़ी): अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, सईम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी। ग्रेड-C (10 खिलाड़ी): अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नोमान अली, साहिबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील। ग्रेड-D (10 खिलाड़ी): अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफयान मोकिम।