अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: इन कप्तानों का जीत प्रतिशत रहा है सबसे बेहतर  

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब-जब सफल कप्तानों का जिक्र होगा, तब-तब रिकी पोंटिंग , महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा जैसे नामों पर चर्चा निश्चित तौर पर होगी। धोनी के नेतृत्व में भारत ने टी-20 विश्व कप, वनडे विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में 3 प्रमुख ICC टूर्नामेंट जीते। हालांकि, उनका जीत प्रतिशत 53.61 का रहा। इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बेहतर जीत प्रतिशत वाले कप्तानों (कम से कम 100 जीत दर्ज करने वाले) के बारे में जानते हैं।

#1 रोहित शर्मा (जीत प्रतिशत- 72.53) रोहित ने 2017 से अब तक 142 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की हैं, जिसमें से 103 मैच में टीम को जीत मिली है और 33 में टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस बीच 2 मुकाबले टाई और 3 मैच ड्रॉ भी रहे हैं। ऐसे में रोहित का जीत प्रतिशत फिलहाल 72.53 है। गौरतलब हो कि रोहित के नेतृत्व में भारत ने टी-20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने में सफलता हासिल की थी।

#2 रिकी पोंटिंग (जीत प्रतिशत- 67.9) पोंटिंग ने 324 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया कप्तानी की थी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया को 220 मैच में जीत मिली थी, जबकि 77 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच 2 मैच टाई और 13 मुकाबले ड्रॉ रहे थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 67.9 का था। पोंटिंग के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 2 वनडे विश्व कप (2003 और 2007) जीते थे। उन्होंने 2006 और 2009 में ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी में विजेता बनाया था।

#3 स्टीव वॉ (जीत प्रतिशत- 66.25) पूर्व दिग्गज बल्लेबाज स्टीव वॉ ने 1997 से 2004 के बीच कुल 163 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी की थी, जिसमें से 108 में उनकी टीम जीती थी और 44 में टीम को हार मिली थी। इस बीच 3 मैच टाई और मैच 7 ड्रॉ भी रहे थे। उनके नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने 1999 में वनडे विश्व कप का खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी।