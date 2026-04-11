मार्को यानसन ने सीमा रेखा पर ईशान किशान का बेहतरीन कैच

PBKS बनाम SRH: मार्को यानसन ने एक हाथ से पकड़ा ईशान किशन का कैच, देखें वीडियो

लेखन भारत शर्मा 07:44 pm Apr 11, 202607:44 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 17वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराकर अपनी तीसरी जीत दर्ज की। SRH ने पहले खेलते हुए 219/6 का स्कोर बनाया। जवाब में PBKS ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। SRH की पारी के दौरान मार्को यानसन ने सीमा रेखा पर एक हाथ से कैच पकड़कर मौजूद दर्शकों को रोमांचित किया। इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।