विजय वैशाक ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए

PBKS बनाम GT: विजय वैशाक ने किया अपना दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 09:42 pm Mar 31, 202609:42 pm

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के चौथे मुकाबले में पंजाब किंग्स (PBKS) के गेंदबाज विजय वैशाक ने गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। यह उनका IPL में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उनकी गेंदबाजी के कारण ही GT की टीम मैच में उम्मीद के मुताबित स्कोर नहीं बना सकी और पूरे ओवर खेलकर 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन तक ही पहुंची। आइए वैशाक की गेंदबाजी और आंकड़े जानते हैं।